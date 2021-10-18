Футзал: Сборная Казахстана узнала соперников по Евро-2022

C 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах пройдет чемпионат Европы по футзалу, в финальной стадии которого сыграют 16 сборных, передает zakon.kz.
18 октября прошла жеребьевка будущего турнира, по его итогам определились команды, которые разделены на 4 подгруппы. Предоставляем итоги жеребьевки:
Группа А:
Нидерланды, Украина, Сербия или Беларусь, Португалия.
Группа В:
Казахстан, Словения, Финляндия, Италия.
Группа С:
Словакия, Польша, Хорватия, Россия.
Группа D:
Грузия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Испания.
В Группе "А" команды Сербии и Беларуси между собой в стыковых играх определят ту сборную, которая поедет на Евро-2022.
Матчи группового этапа пройдут на площадках амстердамского Ziggo Dome и MartiniPlaza в Гронингене. Матчи плей-офф примет Ziggo Dome.
Куандык Шынасилов
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