Анонсирован выход новых серий "Ну, погоди!"

19 октября 2021, 01:58
Фото: Кадр из мультфильма

"Союзмультфильм" представит перезапуск "Ну, погоди!" в декабре 2021 года, передает zakon.kz.

Об этом сообщила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева в беседе с ТАСС.

Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

Волка в грядущем ребуте будет озвучивать комик Гарик Харламов. Голосом Зайца в новой версии мультфильма станет соведущий программы "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев.

Также будут введены новые персонажи - Барсук Тима, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Автором новой аранжировки для заставки проекта стал Иван Дорн.


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