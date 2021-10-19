Мужчина украл сейф с крупной суммой денег, угрожая подростку в Акмолинской области

Сотрудниками криминальной полиции ДП Акмолинской области задержан подозреваемый в разбое, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Сообщение о совершенном преступлении в дежурную часть Ерейментауского РОП поступило 14 октября от местной предпринимательницы. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Было установлено, что неизвестный мужчина в 13.00 часов дня, представившись знакомым отца, беспрепятственно проник в дом и, угрожая несовершеннолетнему сыну потерпевшей, открыто похитил металлический сейф с денежными средствами на сумму более 2,5 млн тенге, а также сотовый телефон. По показаниям мальчика, злоумышленник находился в маске и перчатках. При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции были определены признаки поведения преступника, указывающие на то, что он был знаком с расположением помещений и знал о наличии сейфа, - говорится в сообщении.

Полицейскими был изучен круг знакомых потерпевшей, в результате установлен предполагаемый подозреваемый - 33-летний уроженец города Ерейментау, проживающий в столице. 17 октября при проверке по месту работы злоумышленника были изъяты вещественные доказательства, а именно сотовый телефон и сейф, принадлежащие заявительнице.

Денежные средства из сейфа злоумышленнику извлечь не удалось. По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 "Разбой". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.