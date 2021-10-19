За сутки в Казахстане зарегистрировано 1387 случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 октября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 255 человек. Лишь в городе Шымкент и Акмолинской, Алматинской областях заметен незначительный прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 149,

в городе Алматы - 250,

в городе Шымкент - 33,

в Акмолинской области - 126,

в Актюбинской области - 15,

в Алматинской области - 111,

в Атырауской области - 24,

в ВКО - 85,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 148,

в Костанайской области - 103,

в Кызылординской области - 14,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 159,

в СКО - 128,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране подтверждено 919 533 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1910 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 25,

в городе Алматы - 362,

в городе Шымкент - 17,

в Акмолинской области - 121,

в Актюбинской области - 95,

в Алматинской области - 35,

в Атырауской области - 21,

в ВКО - 226,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 180,

в Карагандинской области - 162,

в Костанайской области - 21,

в Кызылординской области – 55,

в Мангистауской области - 251,

в Павлодарской области - 236,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 52.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 862 030 человек.



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