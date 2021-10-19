Эпидситуация вновь ухудшилась в Атырауской области

Атырауская область перешла из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 октября 2021 года:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.