В Казахстане вновь возросла смертность от коронавируса

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 225 человек (45 706+ и 6519 КВИ-), из них в стационарах находятся 9130 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 095.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 627 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 168,

• на аппарате ИВЛ – 96.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 октября 2021 года

17.10.2021 г. зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 33 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 004, летальных случаев – 4969, выздоровевших – 66 516.