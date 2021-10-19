Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снижается

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 17%. В целом за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раза, а летальность - в 3,6 раза, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Так, на сегодняшний день в "зеленой" зоне находятся шесть регионов - Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и город Шымкент. Республика Казахстан в целом и пять регионов - в "желтой" зоне. В "красной" зоне остаются шесть регионов - города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Репродуктивное число составляет 0,97. За последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 раза, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев - в 1,6 раза. Кроме того, количество больных, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось в 1,4 раза, на амбулаторном лечении - в 1,3 раза, - отметил Цой.

Также с 1 августа отмечается снижение занятости инфекционных коек с 56% до 34%, реанимационных - с 45% до 29%. В резерве имеется около 20 тыс. коек.

По его словам, продолжается работа по закрытию временных инфекционных стационаров. Так, с 25 августа по 18 октября во всех регионах было закрыто 103 объекта.

Тамила Языкова, Нур-Султан