Определен список казахстанских боксеров, которые поедут на чемпионат мира

По итогам двух учебно-тренировочных сборов национальной команды и спаррингов в некоторых весовых категориях стали известны имена боксеров, которые представят Казахстан на мировом первенстве в Сербии, передает zakon.kz.

Обновленный тренерский штаб во главе с Кайратом Сатжановым выбрал следующий состав:

48 кг. Темиртас Жусупов.

51 кг. Сакен Бибосынов.

54 кг. Махмуд Сабырхан.

57 кг. Серик Темиржанов.

60 кг. Саматали Тольтаев.

63,5 кг. Санатали Тольтаев.

67 кг. Абылайхан Жусупов.

71 кг. Асланбек Шымбергенов.

75 кг. Нурканат Райыс.

80 кг. Нурбек Оралбай.

86 кг. Бек Нурмаганбет.

92 кг. Айбек Оралбай.

+92 кг. Нурлан Сапарбай.

Капитаном сборной Казахстана стал неоднократный призер чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Абылайхан Жусупов.

Чемпионат мира по боксу-2021 среди мужчин пройдет с 24 октября по 6 ноября в Сербии.

Куандык Шынасилов