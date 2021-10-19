Bank RBK в августе возглавил рейтинг доверия вкладчиков Казахстана  

Абсолютным лидером среди десяти крупнейших банков Казахстана по темпам годового роста депозитов стал Bank RBK, увеличивший портфель вкладов сразу на 75,9%, до 759,6 млрд тенге, передает Ranking.kz.

Вклады в казахстанских банках к сентябрю текущего года составили уже 24,5 трлн тг - на 22,2% больше, чем годом ранее. Впрочем, за месяц показатель незначительно сократился - на 0,1%.

Среди топовой десятки банков - держателей вкладов в РК абсолютный лидер годового роста - Bank RBK: сразу плюс 75,9%, до 759,6 млрд тг. Только за месяц банк нарастил портфель еще на 6,1% (всего в топовой десятке в месячной динамике в плюсе четыре банка).

Также в тройке лучших, хотя и с большим отрывом от лидера, Отбасы банк (плюс 49,7% за год) и Kaspi Bank (плюс 35,6%).

В целом по сектору за месяц портфель увеличили 9 банков, и еще один банк не изменил показатели. В годовой динамике в плюсе 20 банков из 22 БВУ РК.

Заметим: в годовой динамике в заметном плюсе как вклады бизнеса, так и депозиты населения.

Корпоративные вклады выросли на 21,9% за год, до 12,1 трлн тг (за месяц - минус 0,5%). В этом сегменте абсолютный лидер годового роста среди топовой десятки (как и по банковскому сектору в целом) - также Bank RBK: рост объема вкладов юрлиц здесь достиг 2,1 раза, до 464,8 млрд тг. В месячной динамике банк также в плюсе (на 3,9%).

Также в топовой тройке по приросту - Сбербанк (плюс 49,4% за год) и Евразийский Банк (плюс 49,1%).

Что касается вкладов физлиц, здесь годовой рост совокупных объемов по сектору составил 22,5%, до 12,5 трлн тг. За месяц показатель вырос на 0,2%.

Примечательно, что топовая тройка по приросту розничных вкладов - та же, что и в целом по вкладам БВУ РК: Отбасы банк (плюс 49,3%), Bank RBK (плюс 43,1%) и Kaspi Bank (плюс 34,6%).

Причем если Отбасы банк - практически полностью розничный фининститут, нацеленный на систему жилстройсбережений, а Kaspi Bank - преимущественно розничный, то Bank RBK работает в равной степени и с физлицами, и с бизнесом (доля розничных вкладов занимает около 39% портфеля банка). В розничном сегменте у RBK Bank один из приоритетных продуктов - сберегательный депозит Safe с одной из самых выгодных эффективных ставок по рынку: до 13,4% годовых (ГЭСВ в нацвалюте, при этом в целом депозит мультивалютный).