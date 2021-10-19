Стало известно расписание сборной Казахстана по футзалу на ЧЕ-2022

Опубликовано расписание игр казахстанских футзалистов на финальном этапе Евро-2022, который пройдет в Голландии через три месяца, передает zakon.kz.

По итогам жеребьевки казахстанская команда попала в группу "В", где их соперниками стали Словения, Финляндия и Италия. Чемпионат Европы начнется 19 января 2022 года в Нидерландах.

График игр казахстанской дружины:

20 января, Гронинген

Казахстан - Словения

24 января, Гронинген

Финляндия - Казахстан

28 января, Амстердам

Казахстан - Италия

Схема плей-офф:

Четвертьфинал 1: Победитель группы B - Обладатель 2-го места в группе A

Четвертьфинал 2: Победитель группы A - Обладатель 2-го места в группе B

Четвертьфинал 3: Победитель группы C - Обладатель 2-го места в группе D

Четвертьфинал 4: Победитель группы D - Обладатель 2-го места в группе C

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3

Матч за 3-е место: Проигравший в полуфинале 1 - Проигравший в полуфинале 2

Финал: Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Куандык Шынасилов