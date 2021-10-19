Где продают самый дорогой хлеб в Казахстане

В Казахстане регулярно растут цены на хлеб, сообщает zakon.kz.

По данным аналитиков, производство свежего хлеба за январь-август 2021 года составило 352,9 тыс. тонн, что на 17,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В прошлом году также отмечался спад производства - на 9,2%.

Чуть более четверти производства свежего хлеба приходится на Туркестанскую область: 89 тыс. тонн; значительные объемы выпуска также зафиксированы в Алматы и Актюбинской области - 41,1 тыс. и 34 тыс. тонн соответственно, - говорится в публикации Energyprom.kz.

Стоимость хлеба за январь-сентябрь текущего года выросла на 6,1% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.

Читайте также:

Это общемировая тенденция - Минсельхоз о росте цен на хлеб

Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 9,9%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 7,8%, из муки первого сорта - на 5,1%. Для справки: в аналогичном периоде годом ранее годовой рост стоимости хлеба составлял 11,6%.

Подорожал хлеб во всех регионах РК. Заметнее всего цены выросли в Нур-Султане - на 12,2%, следом идут Северо-Казахстанская (+9,6%) и Акмолинская (+9,5%) области.

Наименьшее годовое удорожание по итогам девяти месяцев отмечено в Актюбинской области (+1,2% к январю-сентябрю 2020 года), Шымкенте (+2,6%) и Мангистауской области (+3%).

Также отмечается спад потребления хлеба в рационе казахстанцев. За январь-июнь текущего года потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составило 16,5 кг в среднем на душу населения, ржаного и ржано-пшеничного хлеба - 1,3 кг. Это на 3,5% и 10,3% соответственно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.