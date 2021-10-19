Как будут развивать села Казахстана

Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства рассказал, как будут улучшать качество жизни на селе, передает корреспондент zakon.kz.

Речь идет о реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі". В его рамках определены более 3,5 тыс. сел с потенциалом развития (1173 опорных и 2388 спутниковых сел), в которых проживает почти 90% сельского населения страны.

В текущем году в рамках реализуемых программ ("Ауыл - Ел бесігі", ДКЗ, "Нұрлы жер", "Нұрлы жол", "С дипломом в село" и др.) на сумму 566 млрд тенге реализуются 6,5 тыс. проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры. В результате будут модернизированы 2,5 тыс. км инженерных сетей и 5 тыс. км внутрипоселковых дорог. Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов, - сообщил министр.

В течение следующих четырех лет на развитие сел планируется выделить 1,3 трлн тенге, в том числе в рамках "Ауыл - Ел бесігі" - 670 млрд тенге.

До 2025 года включительно будет охвачено 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, где будут проживать более 90% сельских жителей… К 2025 году будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения. Доступ к высокоскоростному Интернету будет обеспечен для всех сельских жителей. Будет введено 24 млн. кв. м жилья в сельской местности. Будут построены и модернизированы 12 тыс. км инженерных сетей. 95% дорог местного значения будут в хорошем состоянии. Строительством и ремонтом будет охвачено 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, - заверил глава МНЭ.

Также в селах страны планируется модернизировать 5 тыс. школ и построить 315 новых школ, строительство и модернизация 1095 медицинских объектов, 1719 объектов спорта и 1,5 тыс. объектов культуры.

В сфере агропромышленного комплекса будет реализовано 934 инвестиционных проекта на сумму 4,5 трлн тенге. Вовлечение в оборот 600 тыс. гектаров новых орошаемых земель позволит создать 70 тыс. семейных хозяйств. В 2,5 раза увеличится производительность труда в сельском хозяйстве. В 2 раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%, - резюмировал Иргалиев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан