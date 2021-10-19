В МЧС на воинские должности будут назначать гражданских

Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проект приказа "Об утверждении Правил временного назначения на вакантные воинские должности военнослужащих нижестоящего состава, военнообязанных соответствующего состава либо граждан", сообщает zakon.kz.
Правила предусматривают, что представление о назначении на вакантные воинские должности вносится:
Приказ о временном назначении на вакантную воинскую должность издается в течение трех рабочих дней со дня внесения представлений.
Выписки из приказа в течение трех рабочих дней со дня его издания направляются в кадровую службу МЧС для учета.
С гражданами и военнообязанными, временно назначенными на воинские должности, в течение трех рабочих дней с момента издания приказа заключается трудовой договор, - говорится в документе.
При этом должностной оклад военнослужащим нижестоящего состава, военнообязанным и лицам гражданского персонала устанавливается согласно занимаемой воинской должности.
Как отмечается, военнообязанные и лица гражданского персонала, временно назначенные на воинские должности, при назначении на эти должности военнослужащих назначаются на другие воинские должности, а в случае невозможности назначения на другие воинские должности увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством РК.
Также говорится, что на вакантные воинские должности составов солдат (матросов), сержантов (старшин) воинской части допускается временное назначение военнообязанных соответствующего состава либо граждан, имеющих соответствующее образование и специальность родственную по профилю соответствующей воинской специальности и не менее одного года опыта работы по специальности.
На вакантные воинские должности офицерского состава органов гражданской защиты допускается временное назначение:
На вакантные воинские должности начальника структурного подразделения МЧС РК, командира воинской части, начальника структурного подразделения по гражданской обороне департамента по чрезвычайным ситуациям областей, городов республиканского значения и столицы допускается временное назначение военнослужащих, занимающих руководящие воинские должности органов гражданской защиты, военнообязанных соответствующего состава, а также граждан, имеющих не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.
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