Токаев обратился к казахстанским спасателям

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал в Twitter.

Поздравляю спасателей с профессиональным праздником! В эпоху природных и техногенных бедствий ваш труд приобретает особое государственное значение. Только в этом году сотрудники МЧС спасли 9,5 тыс. человек. Государство ценит ваш самоотверженный труд, - отметил президент.

Также он пожелал им крепкого здоровья и успехов.