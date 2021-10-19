Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,32 тенге (+0,93), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,3-427,7 тенге, евро – 496,5-498,5 тенге, рос. рубль - 5,99-6,04 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,31%, составив $81,912 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,18% — до $84,48 за баррель.