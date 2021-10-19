Регулировщика сбили на трассе "Самара-Шымкент"

18 октября примерно в 20:00 на автодороге "Самара-Шымкент" (вблизи пос. Карабутак Айтекебийского района) произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.

30-летний водитель автомашины "ВАЗ-2115" при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, въехал на участок, где проводились дорожно-ремонтные работы и совершил наезд на 49-летнего работника ТОО, который регулировал движение на данном участке. Далее автомашина, продолжив движение, допустила наезд на стоящую автомашину марки WAF, стоящую во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "ВАЗ-2115" от полученных травм скончались на месте ДТП, второй пассажир и работник ТОО госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

В ведомстве отметили, что на данном участке автодороги проводятся дорожно-ремонтные работы, видимость неограниченная, технические средства регулирования имеются.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". пресс-служба ДП Актюбинской области