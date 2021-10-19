Почему ослаб тенге к рублю на фоне дорожающей нефти

Почему произошло ослабление тенге к рублю на фоне дорожающей нефти, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, сообщает zakon.kz.

В последнее время наблюдается заметное ослабление обменного курса тенге по отношению к рублю. Паритет пары рубль/тенге все больше смещается в сторону нового уровня – 6 тенге за рубль. В обменных пунктах стоимость российской валюты уже превысила 6 тенге.

Действительно, с середины второго квартала текущего года происходит постепенное ослабление обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. Текущие котировки торгуются на уровне 5,98 – 6,00 тенге за рубль. Наблюдающееся ослабление национальной валюты по отношению к российскому рублю происходит по ряду объективных причин. Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали, возобновление экономической активности и реализация отложенного спроса ведет к росту импорта. Доля Российской Федерации в общем импорте остается на высоком уровне и составляет 40,7% за январь-август 2021 года, что на 6,3 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказала Алия Молдабекова.

Во-вторых, по ее словам, наблюдается увеличение импорта российских товаров на фоне возросшего спроса со стороны бизнеса и населения на фоне продолжающихся фискальных стимулов и повышения располагаемых доходов.

По результатам второго квартала текущего года импорт из России достиг 4,2 млрд долларов США, увеличившись на 36,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в первом квартале текущего года составлял 2,4%.

Таким образом, повышенный внутренний спрос на импорт российских товаров ведет к смещению паритета курса тенге к рублю в сторону ослабления. О возросшем спросе на российские рубли также свидетельствует увеличение объема биржевых торгов парой тенге-рубль на Казахстанской фондовой бирже: так средний объем торгов в течение первого квартала 2021 года составлял 1,9 млрд рублей в месяц, тогда как в третьем квартале текущего года эта цифра выросла до 5,2 млрд рублей. Также наблюдается рост нетто-продаж рублей в обменных пунктах с начала года на 26,6%, - пояснила зампред Нацбанка.

Она также отметила влияние внешних факторов. Новый импульс цене на нефть, которая является поддержкой как для тенге, так и для рубля, придают задержки в наращивании добычи отдельными странами.

Так, цена на нефть в понедельник превысила 86 долларов за баррель на фоне сообщений о перевыполнении плана сокращения добычи на 15% ОПЕК+ из-за задержек в наращивании добычи в Анголе, Нигерии и Азербайджане.

В дополнение к высокой цене нефти, поддержку российскому рублю оказывает также высокая цена на газ и возросший интерес зарубежных инвесторов к долговому рынку РФ. Уровень вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ увеличивается последние 4 месяца, достигнув 21,4% на начало сентября 2021 года. Следует также отметить, что Национальный банк не таргетирует паритет тенге к рублю, курс пары рубль/тенге и в дальнейшем будет формироваться в зависимости от рыночных условий, - добавила она.

Алия Молдабекова также отметила, что повышенный внутренний спрос на российские товары оказывает давление не только на обменный курс тенге, но и приводит к дополнительному росту потребительских цен в Казахстане через импорт ускоряющейся инфляции из России.

Инфляция в РФ выросла до рекордных за последние 5 лет 7,4% в сентябре с 4,9% в декабре 2020 года. Уровень продовольственной инфляции в сентябре в России вырос до 9,2%, что также имело эффект на рост продовольственной инфляции в Казахстане.

Ослабление обменного курса тенге к рублю и импорт инфляции, происходящие на фоне роста объемов импорта из России, отражают сложившуюся структуру казахстанской экономики и внешней торговли и являются одними из причин слабого укрепления тенге, несмотря на положительную динамику рынка нефти, - заключила она.