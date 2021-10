Папе Римскому подарили футболку Месси

Папа Римский Франциск получил в подарок от вице-премьера Франции Жана Кастекса футболку с автографом Лионеля Месси, передает zakon.kz.

Жан Кастекс встретился с Папой Римским Франциском в ходе официального визита в Ватикан.

Французский политик презентовал понтифику футболку игрока "ПСЖ" Лионеля Месси под номером 30 с автографом аргентинца, сообщается на странице парижского клуба в Twitter.

84-летний Папа Римский Франциск – аргентинец и большой поклонник футбола, является болельщиком аргентинского клуба "Сан-Лоренсо". В 2008 году Франциск вступил в официальный фан-клуб "Сан-Лоренсо".

The Club thanks the Prime Minister @JeanCASTEX for offering a signed Lionel Messi @PSG_English jersey on his official visit to the Vatican.❤️???? pic.twitter.com/fLTk7QfIRJ