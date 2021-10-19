В Грузии рассмотрят вопрос о госпитализации Саакашвили из-за голодовки

Рассматривается вопрос о переводе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одну из тбилисских больниц на фоне резкого ухудшения самочувствия из-за голодовки, передает zakon.kz.

Саакашвили уже 18 дней держит голодовку в руставской тюрьме.

Данное решение примет консилиум из шести врачей. Он рассмотрит вопрос о госпитализации политика 20 октября после того, как подробно изучит состояние его здоровья.

Если врачи обнаружат, что жизненно важные показатели третьего президента находятся под угрозой из-за голода, его поместят в клинику, – говорится в сообщении канала "Пирвели".

Как рассказали телеканалу адвокаты заключенного, за последние несколько дней Саакашвили сильно ослаб, с трудом говорит и передвигается по камере. Тем не менее прекращать голодовку он не намерен даже под угрозой смерти, отмечают его защитники.

Читайте также: Саакашвили сказал, когда прекратит голодовку

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно упрекали политика в организации массовых беспорядков.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Предположительно, экс-президент тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме и отказался от экстрадиции.

Читайте также: Власти Украины заявили о намерении забрать Саакашвили из Грузии

Позже его соратник по украинской партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что в случае отказа от возвращения на родину карьера Саакашвили могла закончиться.

Если бы он не приехал, надо было бы заканчивать свою политическую карьеру в Грузии, так как там слово ценится, – объяснил он.