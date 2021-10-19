В Алматы молодые люди отбирали у прохожих телефоны и деньги

В Алматы полицейские задержали молодых людей, промышлявших ночными грабежами, сообщает zakon.kz.

Четверо молодых людей промышляли грабежами преимущественно в центральной части города. Они отбирали у прохожих сотовые телефоны и деньги. Четверо пострадавших уже обратились в полицию с заявлением. Злоумышленники в вечернее время, угрожая физической расправой, забирали личное имущество граждан. Любителей легкой наживы задержали. На следственных действиях они дали признательные показания, - сообщил заместитель начальника ДП города Рустам Абдрахманов.

По данным фактам расследуется уголовное дело по ст.191 ч.2 УК РК - Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору.

Как отметили в полиции, никто из "криминального квартета" в прошлом проблем с законом не имел.

Все они уроженцы Жамбылской области и нигде не работают.