Объявлен конкурс среди СМИ: "Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет"

19 октября 2021, 16:43
Фото: МИИР РК

Национальный центр качества дорожных активов комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития объявил конкурс среди представителей СМИ с общим призовым фондом два миллиона тенге.

Конкурс "Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет" проводится в рамках празднования юбилея Независимости Республики Казахстан.

Задача конкурса: рассказать о становлении, развитии, достижениях и перспективах автодорожной отрасли в Казахстане.

К участию приглашаются журналисты казахстанских средств массовой информации, индивидуальные авторы и блогеры.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) "Лучший телевизионный материал";

2) "Лучшая публикация в социальных сетях";

3) "Лучшая статья в печатном издании";

4) "Лучшая публикация в интернет-издании".

Для участия в конкурсе принимаются работы на государственном или русском языках, вышедшие в период с 1 октября по 10 декабря 2021 года. Количество предлагаемых для конкурса работ не ограничено.

Состав жюри представит независимая комиссия, в которую войдут эксперты и специалисты в автодорожной области и авторитетные журналисты. При оценке работ состав жюри будет руководствоваться следующими критериями:

1) актуальность и соответствие заданной теме;

2) глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации;

3) стиль изложения;

4) оригинальность авторского суждения.

Материалы для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: jolsapapress@gmail.com.

Контактный телефон: +7 (7172) 739-739.

Работы принимаются до 10 декабря 2021 года 18:00 часов по времени Нур-Султана.

Итоги конкурса будут подведены 14-16 декабря 2021 года.


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