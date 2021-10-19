Объявлен конкурс среди СМИ: "Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет"

Национальный центр качества дорожных активов комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития объявил конкурс среди представителей СМИ с общим призовым фондом два миллиона тенге.

Конкурс "Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет" проводится в рамках празднования юбилея Независимости Республики Казахстан.

Задача конкурса: рассказать о становлении, развитии, достижениях и перспективах автодорожной отрасли в Казахстане.

К участию приглашаются журналисты казахстанских средств массовой информации, индивидуальные авторы и блогеры.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 1) "Лучший телевизионный материал"; 2) "Лучшая публикация в социальных сетях"; 3) "Лучшая статья в печатном издании"; 4) "Лучшая публикация в интернет-издании".

Для участия в конкурсе принимаются работы на государственном или русском языках, вышедшие в период с 1 октября по 10 декабря 2021 года. Количество предлагаемых для конкурса работ не ограничено.

Состав жюри представит независимая комиссия, в которую войдут эксперты и специалисты в автодорожной области и авторитетные журналисты. При оценке работ состав жюри будет руководствоваться следующими критериями: 1) актуальность и соответствие заданной теме; 2) глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации; 3) стиль изложения; 4) оригинальность авторского суждения.

Материалы для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: jolsapapress@gmail.com.

Контактный телефон: +7 (7172) 739-739.

Работы принимаются до 10 декабря 2021 года 18:00 часов по времени Нур-Султана.

Итоги конкурса будут подведены 14-16 декабря 2021 года.