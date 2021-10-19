Объявлен конкурс среди СМИ: "Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет"

Национальный центр качества дорожных активов комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития объявил конкурс среди представителей СМИ с общим призовым фондом два миллиона тенге.
Конкурс "Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет" проводится в рамках празднования юбилея Независимости Республики Казахстан.
Задача конкурса: рассказать о становлении, развитии, достижениях и перспективах автодорожной отрасли в Казахстане.
К участию приглашаются журналисты казахстанских средств массовой информации, индивидуальные авторы и блогеры.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Лучший телевизионный материал";
2) "Лучшая публикация в социальных сетях";
3) "Лучшая статья в печатном издании";
4) "Лучшая публикация в интернет-издании".
Для участия в конкурсе принимаются работы на государственном или русском языках, вышедшие в период с 1 октября по 10 декабря 2021 года. Количество предлагаемых для конкурса работ не ограничено.
Состав жюри представит независимая комиссия, в которую войдут эксперты и специалисты в автодорожной области и авторитетные журналисты. При оценке работ состав жюри будет руководствоваться следующими критериями:
1) актуальность и соответствие заданной теме;
2) глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации;
3) стиль изложения;
4) оригинальность авторского суждения.
Материалы для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: jolsapapress@gmail.com.
Контактный телефон: +7 (7172) 739-739.
Работы принимаются до 10 декабря 2021 года 18:00 часов по времени Нур-Султана.
Итоги конкурса будут подведены 14-16 декабря 2021 года.
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