Индекс благополучия детей составят в Казахстане

Министерство образования и науки подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Индекса благополучия детей", сообщает zakon.kz.
Индекс благополучия детей разработан в целях создания национального мониторинга детского благополучия и отслеживания степени эффективности национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах, - говорится в документе.
Как считают в МОН, внедрение Индекса благополучия детей позволит определить, насколько дети Казахстана благополучны в целом и по отдельным сферам, также составлять рейтинги регионов по уровню благополучия детей.
Индекс состоит из 4 основных направлений: "Ребенок", "Семья и общество", "Государственная политика", "Положение в стране".
Индекс разработан с учетом принципа Целей устойчивого развития ООН "Никого не оставить в стороне".
Указывается, что статистические данные собираются из открытых источников путем формирования запросов в центральные государственные органы и местных исполнительных органов, также международных и отечественных исследовательских структур. Опросные данные собираются путем анкетирования детей и их родителей.
Основные понятия, используемые в Индексе:
В частности, в число индикаторов при определении Индекса входят:
Как отмечается, Индекс применяется не только с целью проведения исследования, но и как способ привлечь внимание политиков и всего общества к тем проблемам детей и семей, которые требуют срочного вмешательства государства и общественности.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 ноября.
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