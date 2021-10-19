Индекс благополучия детей составят в Казахстане

Министерство образования и науки подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Индекса благополучия детей", сообщает zakon.kz.

Индекс благополучия детей разработан в целях создания национального мониторинга детского благополучия и отслеживания степени эффективности национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах, - говорится в документе.

Как считают в МОН, внедрение Индекса благополучия детей позволит определить, насколько дети Казахстана благополучны в целом и по отдельным сферам, также составлять рейтинги регионов по уровню благополучия детей.

Индекс состоит из 4 основных направлений: "Ребенок", "Семья и общество", "Государственная политика", "Положение в стране".

Индекс разработан с учетом принципа Целей устойчивого развития ООН "Никого не оставить в стороне".

Указывается, что статистические данные собираются из открытых источников путем формирования запросов в центральные государственные органы и местных исполнительных органов, также международных и отечественных исследовательских структур. Опросные данные собираются путем анкетирования детей и их родителей.

Основные понятия, используемые в Индексе:

благополучие ребенка – состояние ребенка, сформированное при совокупном влиянии факторов, направленных на поддержку и улучшение физического и психологического здоровья ребенка, обеспечение качественным образованием, возможностями для развития, безопасностью и других условий;

– состояние ребенка, сформированное при совокупном влиянии факторов, направленных на поддержку и улучшение физического и психологического здоровья ребенка, обеспечение качественным образованием, возможностями для развития, безопасностью и других условий; индикатор – показатели , характеризующие положение детей в различных сферах, в том числе в региональном разрезе;

, характеризующие положение детей в различных сферах, в том числе в региональном разрезе; бюджет для детей – измерение консолидированного бюджета, включающего республиканский и местные бюджеты на поддержку детей и оценивание эффективности государственных расходов в интересах детей.

В частности, в число индикаторов при определении Индекса входят:

Доля детей в возрасте 10-17 лет с высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Число случаев суицида среди детей. Число детей в возрасте 15-17 лет с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Число умерших детей в возрасте до 5 лет. Число умерших детей в возрасте 0-17 лет от внешних причин. Доля детей в возрасте 5-17 лет с избыточным весом или ожирением. Число заболеваний нервной системы среди детей в возрасте 0-17 лет. Уровень первичной инвалидности среди детей в возрасте 0-17 лет. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доля детей в возрасте 10-17 лет, которые могут открыто обсуждать свои проблемы с родителем и др.

Как отмечается, Индекс применяется не только с целью проведения исследования, но и как способ привлечь внимание политиков и всего общества к тем проблемам детей и семей, которые требуют срочного вмешательства государства и общественности.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 ноября.