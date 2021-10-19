Российского миллиардера выдвинули на пост международной федерации фехтования

19 октября 2021, 17:12
Фото: kazfencing.com

Федерация фехтования России выдвинула кандидатуру бизнесмена Алишера Усманова на очередной срок в президенты Международной федерации фехтования (FIE), передает zakon.kz.

Один из богатейших людей России возглавляет FIE уже на протяжении последних 13 лет, в 2012 и 2016 годах он был переизбран. Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдет 27 ноября в Лозанне (Швейцария). 18 октября завершился срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE.

Куандык Шынасилов


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