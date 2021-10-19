Два грузовика столкнулись под Нур-Султаном - двое погибших

19 октября 2021, 18:01
Фото: ДП области

Смертельное ДТП произошло в Акмолинской области - погибли два пассажира, сообщает zakon.kz.

Трагедия случилась ночью 18 октября на 387 км автодороги "Нур-Султан-Петропавловск" около села Красный Горняк.

30-летний водитель "Газели" перевозил неисправную Toyota Camry. Он допустил столкновение с грузовиком MAN. В результате ДТП два пассажира "Газели" от полученных травм скончались на месте происшествия, - отметили в областном ДП.

Водитель "Газели" госпитализирован с различными травмами.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - заключили в пресс-службе.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?