Два грузовика столкнулись под Нур-Султаном - двое погибших

Смертельное ДТП произошло в Акмолинской области - погибли два пассажира, сообщает zakon.kz.
Трагедия случилась ночью 18 октября на 387 км автодороги "Нур-Султан-Петропавловск" около села Красный Горняк.
30-летний водитель "Газели" перевозил неисправную Toyota Camry. Он допустил столкновение с грузовиком MAN. В результате ДТП два пассажира "Газели" от полученных травм скончались на месте происшествия, - отметили в областном ДП.
Водитель "Газели" госпитализирован с различными травмами.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - заключили в пресс-службе.
Хотите быть в курсе важных новостей?