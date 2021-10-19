Водитель скутера погиб при столкновении с опорой линии электропередач в СКО

Два молодых человека попали в дорожно-транспортное происшествие в районном центре Тайыншы, передает zakon.kz.

В ночь на 19 октября 19-летний местный житель, находясь за рулем скутера PEDA, не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач. В результате полученных травм водитель скончался на месте. 21-летний пассажир обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой, - сообщает пресс-служба МВД РК.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

За девять месяцев на дорогах области произошло 122 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 163 человека. Сотрудниками полиции проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление дорожной безопасности и снижение дорожно-транспортного травматизма. Полицейские просят всех участников движения всегда сохранять бдительность на дороге и строго следовать предписаниям Правил дорожного движения, - резюмируется в сообщении.