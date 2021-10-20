Названы помогающие снять стресс продукты

Врач назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом и улучшают сон, сообщает zakon.kz.

Об этом эндокринолог и диетолог Алена Барредо рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, в первую очередь нужно есть богатые магнием продукты: орехи, малину, ежевику, грейпфрут, авокадо. Также необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени.

Полезные Омега-3 кислоты участвуют в синтезе изолирующей миелиновой оболочки для нервных клеток и окончаний, что улучшает работу нейронов и стрессоустойчивость. Их больше всего в рыбе и креветках. Кроме того, в рацион нужно включить продукты с триптофаном: сельдерей, бананы, какао. Они увеличивают синтез нейрогормона серотонина, который помогает выйти из стресса без последствий для нервной системы, — отметила врач-диетолог.

Барредо добавила, что также необходимо обратить внимание на нут, швейцарский мангольд, яйца и семена подсолнечника.