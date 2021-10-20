Хет-трик Лильи не помог "Барысу" одолеть "Динамо"

Столичный "Барыс" провел очередной выездной матч в рамках регулярного Чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz.

Казахстанские хоккеисты встречались с минским "Динамо" и проиграли – 5:6. В матче с обилием шайб "Барыс" вел по итогам двух периодов. Но конец встречи остался за хозяевами льда.

Победу лидерам Западной конференции в третьем периоде принесли точные броски Марио Кемпе и Тайлера Граовца. У гостей тремя результативными шайбами отметился Якоб Лилья и дубль оформил Даррен Дитц.

Следующий матч "Барыс" проводит в Нур-Султане 22 октября против "Локомотива" из Ярославля.

Куандык Шынасилов