Более 1600 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 октября 2021 года. В стране зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 296. Например, в Алматы количество больных увеличилось на 62, в Актюбинской области - на 39, в Нур-Султане - на 31, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 180,

в городе Алматы - 312,

в городе Шымкент - 40,

в Акмолинской области - 129,

в Актюбинской области - 54,

в Алматинской области - 135,

в Атырауской области - 41,

в ВКО - 83,

в Жамбылской области - 30,

в ЗКО - 40,

в Карагандинской области - 154,

в Костанайской области - 117,

в Кызылординской области - 31,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 164,

в СКО - 139,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 200,

в городе Алматы - 512,

в городе Шымкент - 44,

в Акмолинской области - 56,

в Актюбинской области - 108,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 236,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 78,

в Карагандинской области - 130,

в Костанайской области - 165,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области - 202,

в Павлодарской области - 301,

в СКО - 125,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 864 258 человек.