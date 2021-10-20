28 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.
На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143+ и 6426 КВИ-), из них в стационарах находятся 8848 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 721.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 633 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 170,
• на аппарате ИВЛ – 100.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 октября 2021 года
18.10.2021 г. зафиксированы 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 158, летальных случаев – 4979, выздоровевших – 66 753.
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