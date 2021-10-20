Почему углеводы важны для женщин

Специалистами доказано, что основная причина смерти среди женщин – сердечно-сосудистые заболевания. Риск их развития можно значительно снизить при помощи правильного питания. В связи с этим ученые из университета Монаша (Австралия) провели исследование и пришли к неожиданным выводам, передает zakon.kz.

Новое исследование показало, что женщины могут снизить вероятность появления болезней сердца и сосудов с помощью увеличения процента медленных углеводов в рационе, – пишет Sputnik.

Эксперимент, в котором участвовали почти 10 тысяч женщин в возрасте 50-55 лет, длился целых 15 лет. Участницы были разделены на несколько групп в зависимости от количества углеводов и насыщенных жиров в рационе.

Результаты работы ученых показали, что умеренное потребление углеводов (от 41% до 44% от общего количества потребляемой пищи) было связано с самым низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как женщины, в чьем рационе было менее 37% углеводов, имели более высокий риск.

Согласно эти данным, специалисты рекомендуют включить в рацион качественные углеводные продукты, такие как цельнозерновой хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Также они советуют чаще есть овощи, фрукты, орехи, семена, авокадо, оливки и белковую пищу – рыбу, морепродукты, яйца, бобы, чечевицу и т.д.

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В результате проведенного исследования также выяснилось, что большое количество насыщенных жиров в рационе с сердечно-сосудистыми заболеваниями не связано, зато оно повышает риск диабета, ожирения и гипертонии.

Эти данные расходятся с современными представлениями о вреде для здоровья сердечно-сосудистой системы насыщенных жиров, которые содержатся в большом количестве в пальмовом и кокосовом маслах, красном мясе, молочных продуктах. Результаты исследования говорят о том, что уровень потребления таких жиров не имеет существенной связи с общей смертностью или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые пока не берутся объяснить причину такого расхождения данных. Есть предположение, что тут сыграло роль благоприятное воздействие пищевых волокон, которые, как известно, помогают предотвратить образование бляшек в артериях.

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Споры вокруг лучшей диеты для предотвращения развития болезней сердца по-прежнему не утихают, и снижение жиров в рационе всегда было нашей основной рекомендацией по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Но основная проблема наших рекомендаций по питанию в том, что во многих диетических испытаниях преимущественно участвовали мужчины. Нам необходимы дальнейшие исследования, чтобы адаптировать наши диетические рекомендации под особенности каждого пола, – сказала ведущий автор исследования Сара Заман.

Врачи отмечают, что совсем отказываться от углеводов ради стройной фигуры нельзя: это чревато проблемами и с физическим, и с психическим здоровьем. При их недостатке в организме страдают в первую очередь мозг и нервная система – у человека портится настроение, наблюдаются упадок сил, замедленная реакция, ухудшение памяти. Кроме того, обмен веществ замедляется, так как организм старается запасти как можно больше энергии.

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