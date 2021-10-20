Женщина пыталась спрыгнуть с моста в Туркестане 

В Туркестане женщина пыталась спрыгнуть с моста, передает zakon.kz.

Полицейский спас женщину.

18 октября по службе я был в районе, где два микрорайона города соединяет большой мост. Примерно в 15:20 услышал: "Спасите!" Когда я посмотрел в сторону, откуда доносился голос, заметил двух людей, стоящих на мосту над железной дорогой. Одной из них была женщина, пытавшаяся спрыгнуть с моста. Я незамедлительно ринулся к ним. За 20 секунд добрался до моста, хотя обычно на это уходит минут 10. Единственная мысль была - спасти женщину. Приблизившись, увидел девочку с заплаканными глазами, обнявшую и пытавшуюся хоть как-то удержать женщину. Конечно, маленькая девочка мало что могла сделать. Я крепко схватил женщину, которая залезла на парапет, и потащил на себя. Женщина кричала и просила отпустить ее. Я хотел спасти и начал говорить о том, как опасен такой поступок, что ее ждет семья. Постепенно уговаривая ее, мы спустились с лестницы моста и отошли в безопасное место. По номеру "102" сообщил коллегам о случившемся. Ближе к вечеру узнал, что женщина в больнице, - рассказал майор полиции Бауыржан Саржанов.

На сегодняшний день состояние молодой женщины стабильное. Сотрудниками УП Туркестана оказана помощь ей и ее младшей сестре. С ними работают психологи. В настоящее время выясняются причины поступка женщины, решившейся на отчаянный шаг.