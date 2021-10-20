Аферисты продавали элитные вещи в Instagram, сообщает zakon.kz.

Схема обмана была очень простой. Один из задержанных – 25-летний гражданин И. – создает две страницы в соцсети: "almaty.sneaker" и "top. sneakerkross" и размещает красочные картинки с вещами и информацию о скидках. Его 19-летний напарник коммуницирует с предполагаемыми покупателями и занимается приемом заказов и оплаты, соответственно. Предоплату получали на карту банка подставного лица. И прибыль делили пополам, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

На такую схему обмана попались пять жителей города. С каждого клиента фигуранты получали от 15 до 20 тысяч тенге за пару кроссовок. А покупатели после перечисления оставались без обуви и денег.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 п. 4 УК РК "Мошенничество".