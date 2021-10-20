Дебаты по поправкам в закон "О защите прав потребителей" прошли в Казахстане

Дебаты по консультативному документу регуляторной политики по изменениям в закон "О защите прав потребителей" провели в Казахстане. В обсуждении приняли участие президент ОО "Защита прав потребителей и развитие конкуренции" по Атырауской области Балжан Досмухамбетова, управляющий директор ассоциации "Цифровой Казахстан" Денис Степанцев и представители Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и инвестиций государства, передает zakon.kz.

Обсуждались столь важные вопросы, как грядущее создание Национальной ассоциации по защите прав потребителей, которая призвана консолидировать общественные объединения, а также создание института омбудсмена в этой сфере в Казахстане.

Так, Балжан Досмухамбетова считает, что должности руководителя Национальной ассоциации и омбудсмена должны занимать разные люди, так как будут решать несколько разные задачи.

Омбудсмен будет подотчетен главе государства, хочется, чтобы омбудсмен осуществлять запросы в госорганы и субъекты предпринимательства, вырабатывать предложения для госорганов, вносить в прокуратуру представления, чтобы орган выносил решения о незаконности тех или иных решений. У нас успешно работает уполномоченный по правам человека, бизнес-омбудсмен и так далее, что является положительным примером. Ассоциация, в свою очередь, должна получить полномочия подавать иска от неопределенного круга лиц даже без обращения; получить право ревизировать все законы и подзаконные акты, касающиеся сферы. А руководитель Ассоциации должен быть из общественников и обладать определенной практикой, - говорит Балжан Досмухамбетова.

В обоих вопросах представитель бизнес-кругов Денис Степанцев не возражал, пожелав лишь иметь конструктивный диалог между предпринимательской сферой и правозащитной.

Тем не менее, в вопросе обращения в суд в случае, если нарушены права группы неопределенных лиц, оппоненты разошлись. Так, по мнению Балжан Досмухамбетовой, это необходимо, если дело касается, например, установления тарифов по коммунальным услугам.

В случае, если тариф превышен, предприниматель обязан возвратить выплаченные средства собственникам, даже если они лично не обращались с заявлением. Сделать это можно общественное объединение, считает она.

По мнению Дениса Степанцева, все не так просто.

Если речь идет о нематериальных исках, то можно рассматривать такой подход. Но если о материальных - здесь может быть определенная опасность для бизнеса. Потому что может быть подан иск на огромную сумму в защиту неопределенного круга лиц. В результате, если суд удовлетворит этот иск, бизнес может прекратить свое существование, выплатив такую сумму. К тому же стоит вопрос, как будут распределяться деньги, - рассказал Степанцев.

В дебатах также обсудили возможность внедрения нормы начисления неустойки в случае, если предприниматель оказал услугу некачественно или продал некачественный товар, а клиент подал в суд и выиграл его.

Обсуждалось и правовое регулирование электронной торговли, цель которого – избежать нарушения прав и законных интересов потребителей, а также предпринимателей, искоренить факты мошенничества в этой области и поднять уровень доверия потребителей к онлайн-торговле.