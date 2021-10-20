Назначен вице-министр культуры и спорта Казахстана

Ержан Еркинбаев назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана, сообщает zakon.kz.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании.
В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.
2009-2013 гг. – генеральный директор горнолыжного курорта "Шымбулак".
2013-2016 гг. – генеральный директор спорткомплекса "Медеу".
2016-2019 гг. – директор Алматинского государственного зоологического парка.
С ноября 2019 года по настоящее время являлся председателем правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism".
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Ранее стало известно, что председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев освобожден от должности, которую занимал с 30 января 2019 года.
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