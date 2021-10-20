Сергей Безруков госпитализирован с COVID-19

Известный российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Об этом сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

Ну вот, и я приболел ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви! - написал он.

Также он сообщил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты.

Не переживайте… Все будет хорошо. Сергей Безруков