Сергей Безруков госпитализирован с COVID-19

20 октября 2021, 11:56
Фото: instagram.com / s_bezrukov

Известный российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Об этом сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

Ну вот, и я приболел ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви! - написал он.

Также он сообщил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты.

Не переживайте… Все будет хорошо. Сергей Безруков

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)


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