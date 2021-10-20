Трое астанчан залезли на арку моста ради эффектного фото

В Нур-Султане молодые люди залезли на арку моста ради эффектного фото, сообщает zakon.kz.

Как отметили в столичном департаменте полиции, вызов поступил от очевидца, который сообщил, что трое неизвестных залезли на арку моста, расположенного по пр. Кабанбай батыра.

На место незамедлительно прибыл автопатруль. Стражами порядка задержаны трое нарушителей и доставлены в полицию. Личности их установлены. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 19 лет. пресс-служба ДП Нур-Султана

По словам нарушителей, на такой поступок они пошли ради эффектного фото с панорамой Нур-Султана.

В отношении нарушителей составлен административный протокол. Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве граждан предупредили, что подобные фотосессии зачастую заканчиваются трагически, поэтому не стоит рисковать жизнью ради красивых снимков.