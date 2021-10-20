Гульсима Мильдоходжаева: Мы занимаемся на снарядах советских времен

18 октября в Японии стартовал Чемпионат мира по спортивной гимнастике. Казахстан на этих соревнованиях представляют только мужчины. Почему отечественные гимнастки не смогли выступить на них? С этим и другими вопросами редакция zakon.kz обратилась к главному тренеру женской сборной РК Гульсиме Мильдоходжаевой.

- Почему наши девушки не поехали на Чемпионат мира?

- В этом году девочки не попали на 50-й Чемпионат мира в город Китакюсю из-за отсутствия финансирования, хотя я планировала повезти троих: Бауыржанову Аиду (Нур-Султан), Шаметько Александру (Талдыкорган) и Ясинскую Дарью (Караганда). Не могу сказать, что девочки могут претендовать на что-то, но в таких важных стартах, как Чемпионат мира, Чемпионат Азии, мы обязательно должны принимать участие, чтобы нашу страну не потеряли из виду. Именно на чемпионатах мира собирается не только вся элита гимнастики, но и представители всех стран.

- Каково текущее положение дел в отечественной женской гимнастике?

- Женская спортивная гимнастика культивируется в девяти регионах: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Караганде, Уральске, Петропавловске, Талдыкоргане и в Семее. Во всех этих регионах условия очень слабые, не соответствуют требованиям современной спортивной гимнастики. Мы до сих пор занимаемся на снарядах сорокалетней давности. Например, в некоторых регионах до сих пор имеется оборудование советских времен - это опасно как для спортсмена, так и для тренера. Каждый снаряд имеет срок эксплуатации не более пяти лет - это первое. А второе - гимнастика так прыгнула вперед за это время, что некоторые снаряды поменяли форму. Например, опорный прыжок: вместо "коня" - "стол", и по качеству все снаряды совершенно другие. В Уральске зал маленький, не помещается даже основной снаряд - "Ковер" - для вольных упражнений, и девочки тренируются без него. А в Петропавловске гимнастический зал находится на втором этаже, а должен быть строго на первом, так как необходимо предусмотреть поролоновую яму, батутную сетку для разучивания сложных элементов. При таких условиях в регионах тренер может подготовить только до уровня 1 разряда или КМС. Следовательно, мы теряем резерв, сложно вывести девочек в основной состав, а о конкуренции между собой и речи быть не может.

- А как обстоят дела в крупных городах республики?

- Единственная более-менее приличная база находится в Алматы, в СДЮШОР № 9, где мы проводим все республиканские соревнования. Но для двухмиллионного населения необходимо еще, как минимум, 2-3 гимнастических зала в разных районах города. Если раньше при СССР только в одном Алматы было 7-8 залов по гимнастике, то сейчас только два зала: в СДЮШОР № 9 (где, кроме спортивной гимнастики, еще и отделение акробатики и батута) и при Казахской Академии спорта и туризма - зал гимнастики для мужчин, где тренируется национальная сборная. В миллионном Шымкенте тоже всего один зал по спортивной гимнастике, где когда-то тренировалась знаменитая пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким. И в этом городе хотелось бы, чтобы построили новый зал. Следующая проблема в том, что женская национальная сборная команда РК до сих пор не имеет своей тренировочной базы. Каждый член основной команды тренируется в своем регионе, где условия оставляют желать лучшего.

- Насколько необходимы для высоких результатов выезды на турниры, конкуренция с ведущими гимнастками мира?

- Команда иногда выезжает за пределы страны благодаря НОК. Но выделенных средств хватает только на 3-4 мероприятия в год. С 2018 года ежегодный бюджет на женское отделение составляет всего около 20 млн тенге. Нужно учесть, что курс валюты растет с каждым годом, и нам не хватает этих средств. В этом году, например, мы принимали участие всего в трех мероприятиях: в двух учебно-тренировочных сборах в Алматы и в Пензе и на одном этапе Кубка Мира в городе Копере (Словения). Кстати, Бауыржанова Аида стала финалисткой в вольных упражнениях. Сборы, в основном, проводим в Пензе, в СК "Буртасы", так как там отличные условия, огромный зал гимнастики, есть все необходимое оборудование качественного немецкого производства - заходи и тренируйся. И такие сборы нам нужно проводить, как минимум, 5-6 раз в год по 18-20 дней. Но еще лучше, конечно, иметь свою полноценную базу для сборной команды и ее резерва.

- Учитывая богатое спортивное прошлое, насколько сильно упал уровень казахстанской женской спортивной гимнастики?

- Что касается советской гимнастики, то, конечно, у нас были мировые звездочки, которые не отставали от мужской команды: Нелли Ким - пятикратная олимпийская чемпионка, начинала заниматься гимнастикой в Чимкенте, Наталья Ильенко - чемпионка мира в вольных упражнениях. Из Алматы мастера спорта международного класса, члены сборной команды СССР: Ирина Брейгина, Карлыгаш Калиева, Лилия Харисова и другие И после развала Союза у нас были сильные гимнастки. В 1998 году на Азиатских играх в Бангкоке команда девушек заняла третье место, Евдокимова Ирина - второе место в вольных упражнениях, Кожевникова Ольга - третье место на бревне. Это лучшие результаты, которых удавалось достичь.

- Что с кадрами нынешней женской сборной Казахстана по спортивной гимнастике?

- В 2020 году в штатную национальную команду были зачислены молодые гимнастки 2004 г.р., как раз в тот момент, когда началась мировая эпидемия. В отличие от мужчин девушкам в возрасте 16-17 лет гораздо сложнее войти в спортивную форму, особенно после длительного перерыва, и карантин дал о себе знать. Но сегодняшний основной состав команды девушек мы должны сохранить, отработать имеющиеся элементы в комбинации, по возможности - добавить трудность элементов и специальных требований, которых им не хватает. Наша задача - в любом случае подготовить команду к лицензионному Чемпионату мира-2022 в полном составе из шести человек, попытаться войти в Топ-24 в командном первенстве. Хотя к любому важному старту нужно готовиться заранее, как минимум, за 3-4 года.

- По нашей беседе можно сделать вывод, что казахстанские гимнастки на мировой арене не претендуют на подиум? Мы можем рассчитывать на высокие результаты в ближайшем будущем?

- По перспективности скажу откровенно, что все девочки на сегодняшний день имеют среднюю программу сложности, базовые оценки не соответствуют мировому уровню, чтобы войти в финалы или быть призерами на ЧМ или ОИ. Все они упустили свое время, когда в возрасте 13-15 лет нужно было иметь высокие базовые оценки от 5,4 до 5,8 балла (на всех четырех снарядах). Основная причина - отсутствие условий в тренировочных залах, которые соответствовали бы требованиям современной гимнастики. Но на азиатском уровне, серийных ЭКМ и международных турнирах девочки могут конкурировать и бороться за финалы, а, возможно, и за медаль. Например: у Бауыржановой Аиды на бревне базовая оценка 5,2 балла (при исполнении без грубых ошибок и падений может зацепиться за медаль), у Ербосынкызы Коркем - 5,1 балла на бревне, у Шаметько Александры - 5,4 балла на бревне, у Ясинской Дарьи базовая оценка 5 баллов в вольных упражнениях и неплохая сложность в опорном прыжке. Хочу подчеркнуть, что Даша у нас является серебряным призером Чемпионата Азии среди юниорок в опорном прыжке в Бангкоке.

- В любом виде главную роль в подготовке высококлассных спортсменов играют тренеры, как у нас обстоят дела с этим?

- Спортивная гимнастика - технически сложный вид спорта, поэтому быть тренером в этом виде спорта - физически тяжелая работа, большая ответственность, да и зарплата небольшая, из-за чего молодые тренеры предпочитают коммерческие структуры, такие как фитнес, цирк или платные клубы. А работать остаются преданные своему делу единицы или тренеры пенсионного возраста. Что касается зарубежных специалистов, то к нам в женскую команду руководство НОК в 2019 году привлекло российского опытного тренера из Пензы Анатолия Олушева. Несколько сборов в отличных условиях дали о себе знать, команда заметно подтянулась, да и он приезжал в летний период в Нур-Султан. Из-за пандемии перешли с ним на работу в режиме онлайн. Он готов переехать в Казахстан в том случае, если будут условия для качественной подготовки спортсменок.

- Можете перечислить основные пункты возрождения женской спортивной гимнастики в республике?

- Чтобы нам выйти на мировой уровень, необходимо обеспечить национальную сборную специализированным гимнастическим залом, оснащенным современным оборудованием, с гостиничным и пищевым блоками. Кроме того, финансовое обеспечение спортивных мероприятий. И, в третьих, привлечь в команду грамотных зарубежных специалистов. Нужно возродить былую славу казахстанских олимпийских чемпионов!

Куандык Шынасилов