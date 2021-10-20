"Впусти меня домой" - видео с домофоном рассмешило пользователей Сети

20 октября 2021, 14:59
Фото: pexels.com

Пользователей Сети рассмешило видео, на котором Умный домофон не впускает жильца дома в подъезд, передает zakon.kz.

Мужчина в видеоролике стучит кулаком, дергает дверь и называет робота бранными словами, но техника непреклонна, женский голос повторяет фразу: "Я вас не поняла".

Это уже не первое видео, распространенное в интернете, где искусственный разум не может распознать человека, в результате чего жилец не может зайти домой. Но люди не сдаются, а продолжают вести диалог с техникой.


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