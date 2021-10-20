Курс рубля превысил 6 тенге на торгах

20 октября 2021, 15:57
Фото: zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 425,95 тенге (-0,16), передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0085 тенге, прибавив еще 0,0103 тенге. Объем торгов – 185 миллионов рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,9-427,3 тенге, евро – 495,5-497,5 тенге, рос. рубль – 5,99-6,05 тенге.

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