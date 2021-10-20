"Куда угодно уколемся" - Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса

Александр Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной, сообщает zakon.kz.

По данным издания Белта, президент Беларуси отметил, что Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", Джо Байден - вакциной Pfizer.

А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне, - заявил он.

При этом он обратил внимание: вакцинированных больных среди тяжелых ковид-пациентов в больницах всего доли процента.

Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически, - отметил глава государства.

Ранее, как отмечает РБК, президент отчитал чиновников из-за того, что они ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, начали штрафовать белорусов и обсуждать введение принудительной вакцинации.

Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали, - сказал он.

Президент также обратил внимание на проверки соблюдения масочного режима.

Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя, - отметил он.

Белорусский президент пригрозил чиновникам, что им "мало не покажется", если жалобы граждан на действия властей из-за ситуации с коронавирусом перерастут в политическую проблему.

Он указал на необходимость соблюдения мер и наращивания темпов вакцинации, но отметил, что людей нужно просить, а не заставлять.