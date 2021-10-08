Комитет в Минторговли предлагает усилить систему защиты прав потребителей

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции отчитался перед правительством страны о результатах работы по вопросам защиты прав потребителей.

Проблемы, озвученные в докладе, ранее обсуждались на Межведомственном совете, в который входят руководители госорганов, НПП "Атамекен", общественных объединений, палат медиаторов и арбитража.

В докладе правительству отмечается, что за первое полугодие 2021 года в комитет по защите прав потребителей поступило 8 164 обращения. Это почти на 2,5 тысячи обращений больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Большая часть жалоб, выросших в 2,4 раза, приходится на торговлю розничными товарами. В основном они связаны с отказами в возврате денежных средств за реализацию некачественных товаров.

В 3,6 раз увеличилось количество обращений в части электронной торговли.

Согласно анализу, права потребителей чаще всего нарушаются в сфере медицинских услуг, где число жалоб увеличилось на 72%.

Также немало претензий от населения поступило в адрес финансовых, транспортных услуг, связи, ЖКХ.

В докладе правительству также прозвучало, что судебная практика показывает, что потребители прежде, чем обратиться в суд, обязаны последовательно пройти первые два этапа трехступенчатого механизма, 1 этап – продавец и субъект досудебного урегулирования потребительских споров, 2 этап – государственный орган.

В этой связи предполагается внести изменения в норму Закона, исключив в нем лишний барьер для реализации конституционного права потребителя на судебную защиту.

В качестве поправок в закон "О защите прав потребителей" предлагается создать законодательную основу для работы Единой организации по защите прав потребителей и институт омбудсмена в этой сфере, установить четкое правовое регулирование продажи товаров дистанционно, ввести институт по начислению неустойки со стороны недобросовестных предпринимателей, равной сумме ущерба, нанесенного потребителю.

Предполагается, что уровень эффективности и государственного регулирования к 2025 году в этой сфере достигнет отметки не менее чем 80%, что повлечет за собой улучшение качества жизни общества.