ArcelorMittal станет углеродно-нейтральной к 2050 году

В Нур-Султане прошло заседание Astana Mining and Metallurgy Congress. На конгрессе о работе по сокращению выбросов и достижению углеродной нейтральности рассказал генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

По его словам, группа компаний ArcelorMittal ставит своей глобальной целью сократить выбросы на 25% к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Для достижения этих целей подразделения ArcelorMitttal в Германии, Испании, Бельгии и Канаде заключили соглашения с местными органами власти по поддержке данных инициатив.

Компания надеется заключить аналогичное соглашение с Правительством Республики Казахстан.

Мы знаем, что выбросы углерода - это проблема для всей планеты. И углеродная нейтральность - это наша общая ответственность и очень важная цель. В этом отношении Казахстан демонстрирует уверенное лидерство в сравнении с другими странами, взяв на себя твердые обязательства по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. Для того, чтобы достичь цели по снижению выбросов углерода на 19% к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, конечно, потребуется четкий план действий и координация во всех отраслях, – подчеркнул в своем выступлении Биджу Наир.

При этом он отметил, что сталь является одним из самых универсальных материалов, который может перерабатываться неограниченное количество раз. На сегодня доля сталелитейной промышленности в прямых выбросах составляет от 7% до 9% за счет использования ископаемого топлива.

В ArcelorMittal ставится задача по использованию технологических решений, которые смогут производить сталь при нулевом углеродном следе.

Первым таким решением является производство стали на основе лома, при этом, если использовать источники экологически чистой электроэнергии, уровень утилизации составит около 90%. Компания стремится использовать металлолом, однако, в мире нет достаточного количества лома, который смог бы удовлетворить мировой спрос. Второе решение - использование зеленых технологий при производстве стали из железной руды, такие как водород, биоуголь и т.д.

Третье решение - использование технологии улавливания углерода из стали. Улавливание и хранение диоксида углерода (CO2) (CCS) - это процесс, состоящий из отделения CO2 от промышленных и связанных с энергией источников, транспортировки к месту хранения и долгосрочной изоляции от атмосферы.

Технология Carbon capturing and stocking (улавливание и хранение углерода) является пока еще новой, ее использование и внедрение потребует от компании и от правительств вложения значительных ресурсов. Однако все эти затраты окупаются благодаря ее экономической и социальной ценности. Предприятия смогут продолжать работать, не сокращая рабочие места, не меняя места своей дислокации, а также сотрудников, которые смогут сохранить свое рабочее место, при этом живя в экологический благоприятной обстановке. Более того, это позволит создавать новые рабочие места, повысит технологичность промышленных предприятий и повысит благосостояние населения. Для Казахстана, где сейчас мы наблюдаем активный рост ВИЭ, данная технология обеспечит устойчивый углеродно-нейтральный путь и также поддержит металлургическую и горнодобывающую промышленность, особенно угольные и нефтегазовые отрасли, - сказал в заключении своего выступления господин Биджу Наир.

Напомним, в Нур-Султане начал работу традиционный Конгресс Astana Mining & Metallurgy.

Данный конгресс является одним из самых масштабных отраслевых мероприятий в горно-металлургической индустрии.