Все казахстанские теннисисты провалили Кубок Кремля

20 октября 2021, 16:59
Фото: instagram/andreygolubev87

Неудачно сложилась турнирная сетка для казахстанских теннисистов на турнире в Москве, сообщает zakon.kz.

Все пятеро отечественных мастеров большой ракетки не смогли преодолеть стартовый круг самого главного теннисного турнира России. 20 октября список неудачников пополнил Андрей Голубев, который выступал в парном разряде.

Казахстанец в дуэте с теннисистом из Монако Хьюго Нисом, получившие от организаторов второй номер посева, проиграли Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Андресу Молтени (Аргентина) – 5:7, 7:6, 7:10.

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Напомним, до этого турнирную сетку Кубка Кремля покинули Дмитрий Попко, Анна Данилина, Елена Рыбакина и Александр Бублик.

Куандык Шынасилов


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