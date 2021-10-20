Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков

Российского блогера Юрия Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей (более 600 тысяч тенге) за пропаганду наркотиков, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, такое решение вынес Зюзинский суд Москвы.

Постановлением суда Дудь признан виновным, - отметили в пресс-службе суда.

Сам блогер на заседание не пришел.

Решение суда будем обжаловать, - заявил его адвокат Ильнур Шарапов.

Стоит отметить, что ранее процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов.

Инициатором привлечения блогера к ответственности стала "Лига безопасного интернета".

В апреле 2021 года "Лига" обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя, - с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

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