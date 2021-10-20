Огонь зимних Олимпийских игр-2022 прибыл в столицу Китая

Огонь Белой Олимпиады 2022 года доставили в Пекин из Афин, сообщает zakon.kz.

Церемония зажжения олимпийского огня прошла 18 октября в Древней Олимпии. А через день после этого Греция передала пламя организаторам зимних Игр на афинском историческом стадионе "Панатинаикос".

20 октября огонь спецрейсом прибыл в Пекин. Церемония приветствия состоится позднее в Олимпийской башне Пекина рядом с национальным стадионом "Птичье гнездо", где проходила церемония открытия летних Олимпийских игр 2008 года. Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Куандык Шынасилов