Токаев посетил историко-культурный комплекс "Жошы хан"

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область глава государства посетил историко-культурный комплекс "Жошы хан" в Улытауском районе, сообщает zakon.kz.

Президенту были представлены ценные экспонаты и современные технологические решения, использованные в комплексе, включающем мавзолей Жошы хана, музей, памятник Жошы хану, палаточный городок и гостиницу, передает Акорда.

Глава государства обратил внимание на то, что сакральный исторический объект всегда должен быть в центре внимания ученых.

В следующем году необходимо провести крупную международную конференцию, посвященную Золотой орде, с участием известных зарубежных и отечественных ученых. Касым-Жомарт Токаев

Аким области Женис Касымбек доложил о туристическом потенциале региона и представил Президенту план развития курортных территорий и историко-культурных комплексов. План предусматривает укрепление потенциала Улытауского, Каркаралинского, Балхашского районов в сфере туризма, а также развитие сервисной и туристической инфраструктуры.