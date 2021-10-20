Министерство обороны организовало обсуждение жилищного вопроса

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил состоялось заседание по вопросу жилищного обеспечения военнослужащих, сообщает zakon.kz.

В нем приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители министерств обороны, финансов, юстиции, Верховного суда, военной прокуратуры, республиканского общественного объединения "Союз ветеранов Вооруженных Сил" и бывшие военнослужащие.

Согласно действующему законодательству безвозмездно приватизировать жилье или получить денежную компенсацию могут военнослужащие с выслугой 20 и более лет в календарном исчислении. В то же время обеспечение жильем тех, кто состоял на воинской службе в течение 10-ти и более, но менее 20 лет, было проблематичным.

В 2018 году после внесения изменений в жилищное законодательство уволенные по достижении предельного возраста военнослужащие с недостаточной выслугой лет получили возможность обменять служебное жилье на квартиру из государственного фонда. Часть из них изъявила желание воспользоваться механизмом обмена служебного жилья в военном городке на квартиры в разных регионах страны с правом их приватизации по остаточной стоимости. заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов

При этом граждане, имеющие статус пострадавших от ядерных взрывов, экологических бедствий, могут приватизировать жилье безвозмездно. Ранее они проживали в закрытых военных городках, жилье, в которых не подлежит приватизации и предназначено для действующих военнослужащих.

Уволенные по достижении предельного возраста военнослужащие сетуют на лишение их права получения денежной компенсации для решения жилищного вопроса. По нынешним нормам закона сегодня ее получают военнослужащие с выслугой более 20 лет.

Руководствуясь действующими нормами закона, оборонное ведомство продолжает работу по обеспечению жильем лиц, уволенных с воинской службы. На сегодняшний день правом обмена жилья воспользовались 376 бывших военнослужащих из 742.

Информация о свободном жилом фонде размещена на официальном сайте Министерства обороны. В разделе "Обеспечение жильем" представлены данные о наличии квартир, доступных для обмена, с указанием городов расположения и дополнительных данных о жилом доме. На сегодняшний день к обмену предложены 134 квартиры.

В целях положительного решения вопроса, касающегося получения единовременных жилищных выплат бывшими военнослужащими с выслугой от 10 до 20 лет, будет составлен протокол, который будет согласован с заинтересованными госорганами.