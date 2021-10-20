Грузовик, перевозивший газ, загорелся на трассе в Атырауской области

19 октября грузовик МАЗ, направлявшийся из Атырауской области в Мангистаускую, загорелся на 109 километре трассы Кульсары - Доссор, сообщает zakon.kz.

Информация о происшествии поступила на пульт связи СПЧ №2 в 14:43.

В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 4 сотрудника СПЧ №2. В результате пожара сгорело 8 колес данного грузовика, 2 аккумулятора и топливный бак. Пожар локализован в 15 часов 11 минут и ликвидирован в 15:18. пресс-служба ДЧС Атырауской области

Пожарным удалось не допустить распространения огня на кабину и полуприцеп. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

Грузовик принадлежит ТОО "Агатай-Газ".