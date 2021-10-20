Супругов в ВКО "вакцинировали" без их ведома

Супругам Титовым из Усть-Каменогорска неожиданно присвоили "зеленый" статус, сообщает zakon.kz.

Ashyq определил их, как вакцинированных, хотя прививку они еще не сделали, только получили приглашение в клинику, передает КТК.

ПЦР-тест тоже не сдавали, но неожиданно оказались "безопасными" и даже стали переживать, что их могут посчитать нарушителями закона.

Спустя почти неделю чиновники, наконец, объяснили, как это произошло.

В ходе рассмотрения обращения было выявлено, что в информационную систему вакцинации были внесены данные о том, что пациент получил первый компонент. Были взяты объяснительные с сотрудников, задействованных в вакцинации, где было оговорено, что в связи с высокой нагрузкой были некорректно занесены данные. На сегодняшний день по результатам данного рассмотрения материалы будут переданы в ДВД. зам. руководителя Управления здравоохранения ВКО Эльмира Рахимбаева

Перекрасить зеленый цвет в синий местные чиновники обещают уже в ближайшее время. А также просят граждан, которые столкнулись с подобной ошибкой, обращаться в поликлиники с требованием удалить некорректные данные.

Отметим, что Восточный Казахстан вошел в список лидеров по вакцинации в стране.