После "бесплатного" массажа на пенсионеров повесили огромный кредит

Горожан в Петропавловске пригласили на презентацию массажеров. Пенсионерам "повезло" выиграть в проходившую там же лотерею. А через пару дней они узнали, что на них оформлены кредиты, сообщает zakon.kz.

Жертвами аферистов стало несколько человек, передает Astana TV.

Открыл конверт, говорит: "Оо, вы выиграли, массажер, призы, одеяло, все будет". Поздравляли, все хлопали. Напечатанные все бумаги были. Она говорит, вот здесь распишитесь, вот здесь. Я говорю, я ничего не вижу здесь. Она говорит, это за подарки. жительница города Петропавловск Кульбаршин Абильдинова

За аппарат японского производства инвалиду третьей группы придется полтора года отдавать всю свою пенсию в 70 тысяч тенге.

Джекпот у них я сорвал. У всех по одному призу, а у меня все: одеяло, подушка, озонатор воздуха, механический массаж, видеорегистратор. 700 тысяч основной долг и 512 тысяч проценты. По 34 тысячи буду платить три года. житель города Петропавловск Борис Тягунов

В областной Ассоциации по защите прав потребителей не понимают, кто предоставляет аферистам данные петропавловцев и как банки одобряют онлайн-заявки клиентам без подтверждения каких-либо данных? Фирмы, продающие чудо-приборы, находятся в Алматы. Они не прячутся, просто из года в год меняют названия. Только за последнюю неделю в ассоциацию с жалобами обратились 9 человек.

В Ассоциации уверены, что у мошенников есть связь с какой-то государственной службой, где они берут данные ИИН.

Двое пострадавших обратились в полицию. Однако там мошеннических действий не усмотрели. Говорят, что обманутые могут лишь подать в суд на фирму, предоставляющую услуги в частном порядке.

Данные материалы оставлены без регистрации в Едином реестре досудебных расследований в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Материальные претензии, возникшие у граждан к ТОО "Silk-A", относятся к гражданско-правовым спорам. заместитель начальника управления полиции города Петропавловск Альнур Ахмедьяров

С начала года количество интернет-мошенничеств в регионе, в том числе и по оформлению онлайн-кредитов выросло на 85%. А их раскрываемость не превышает и 30%. Полицейские говорят, что и в этих случаях граждане добровольно подписывали все документы. Потому подобные презентации в Петропавловске, скорее, всего продолжатся. Они уже запланированы.